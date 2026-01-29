ВСУ за сутки потеряли около 1 150 военных в зоне СВО

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 90 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 150 и свыше 325 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 350 солдат в зоне группировки «Восток» и до 45 военных — в зоне ответственности группировки «Днепр».