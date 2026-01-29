Средства ПВО РФ за сутки сбили 111 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 111 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 517 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 379 танков и других боевых бронированных машин, 1 653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 928 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 121 единица специальной военной автомобильной техники.
