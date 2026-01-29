ВС РФ поразили за сутки предприятие ВПК Украины

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.