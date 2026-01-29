Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зарница, Барвиновка, Любицкое, Верхняя Терса, Долинка и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей», — говорится в сводке.