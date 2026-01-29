ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Противник потерял свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы», — отмечает Минобороны РФ.