ВСУ потеряли свыше 90 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Киев за сутки потерял более 90 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы», — отмечает Минобороны РФ.