Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, а также нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.