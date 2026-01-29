Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Кутьковка, Ковшаровка и Глушковка в Харьковской области, Яровая, Дробышево, Ильичевка и Коровий Яр в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.