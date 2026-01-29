«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер “Stryker” производства США, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Stryker» производства США, за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.