«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер “Stryker” производства США, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.