ВС РФ освободили село в Сумской области
Бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и станция РЭБ.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Ковшаровка, Глушковка Харьковской области, Яровая, Дробышево, Ильичевка и Коровий Яр ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 190 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 19 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, пяти складов боеприпасов и склада материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали до 45 украинских боевиков, восемь автомобилей и станцию РЭБ.