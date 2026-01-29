Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 29 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 29 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Сумской области

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и станция РЭБ.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Ковшаровка, Глушковка Харьковской области, Яровая, Дробышево, Ильичевка и Коровий Яр ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 190 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 19 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, пяти складов боеприпасов и склада материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области.

«Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали до 45 украинских боевиков, восемь автомобилей и станцию РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по предприятию ВПК Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 111 БПЛА самолетного типа.