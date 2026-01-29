Технику и оборудование отправили на СВО из Екатеринбурга

Депутаты продолжают работу с избирателями и на территории Екатеринбурга. Так, депутат Сергей Павленко организовал поездку в картинг-центр для подростков Чкаловского района, где для 12 юных любителей экстремальной езды устроили соревнования. После турнира школьники обсудили варианты активного досуга, организацию которого готов взять на себя господин Павленко.