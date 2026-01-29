Артиллерийские подразделения группировок войск «Днепр» и «Центр» успешно выполнили огневые задачи по уничтожению укреплений и живой силы противника. Видео боевой работы 152-мм орудий «Гиацинт-Б» опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
На Херсонском направлении расчет «Гиацинта» группировки «Днепр» нанес точный удар по правобережью Днепра. В результате был ликвидирован опорный пункт ВСУ вместе с личным составом.
Аналогичные задачи на Красноармейском направлении выполнили артиллеристы 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Центр». Точным огнем из 152-мм пушек «Гиацинт-Б» были поражены позиции формирований противника, что позволило нарушить систему его обороны на данном участке.
Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с расчетами беспилотной авиации. Дроны-разведчики выявляют цели и в режиме реального времени корректируют точность стрельбы, фиксируя результаты поражения объектов.