Лавров назвал украинский конфликт столкновением с Западом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия воспринимает украинский конфликт как противостояние с Западом, где Украина является лишь инструментом и пешкой. Об этом министр сказал в большом интервью турецким СМИ.
«Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ — да. Украина — это пешка», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, Украина стала для Запада плацдармом для создания угроз безопасности России. Эта деятельность, как указал министр, ведётся с момента обретения Украиной независимости. Он также напомнил о роли Запада в событиях первого майдана на Украине в 2004 году. В частности, Лавров упомянул заявление бывшей замгоссекретаря США Виктории Нуланд о расходовании 5 млрд долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в анти-Россию.
Лавров отметил, что происходящее не является междоусобицей между соседними народами, а представляет собой геополитический проект, который Запад неоднократно предпринимал на протяжении столетий для ослабления и разрушения России.
