Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал украинский конфликт столкновением с Западом

Лавров заявил, что Украина — пешка в войне Запада с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия воспринимает украинский конфликт как противостояние с Западом, где Украина является лишь инструментом и пешкой. Об этом министр сказал в большом интервью турецким СМИ.

«Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ — да. Украина — это пешка», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, Украина стала для Запада плацдармом для создания угроз безопасности России. Эта деятельность, как указал министр, ведётся с момента обретения Украиной независимости. Он также напомнил о роли Запада в событиях первого майдана на Украине в 2004 году. В частности, Лавров упомянул заявление бывшей замгоссекретаря США Виктории Нуланд о расходовании 5 млрд долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в анти-Россию.

Лавров отметил, что происходящее не является междоусобицей между соседними народами, а представляет собой геополитический проект, который Запад неоднократно предпринимал на протяжении столетий для ослабления и разрушения России.

Ранее KP.RU сообщил, что Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на рассказ российского лидера Владимира Путина о гонениях на церковь на Украине.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше