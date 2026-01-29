По словам Лаврова, Украина стала для Запада плацдармом для создания угроз безопасности России. Эта деятельность, как указал министр, ведётся с момента обретения Украиной независимости. Он также напомнил о роли Запада в событиях первого майдана на Украине в 2004 году. В частности, Лавров упомянул заявление бывшей замгоссекретаря США Виктории Нуланд о расходовании 5 млрд долларов на подготовку к госперевороту на Украине и ее превращению в анти-Россию.