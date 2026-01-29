Количество украинцев, забронированных от мобилизации, выросло за год почти на 300 тыс. Об этом проинформировал министр экономики Украины Алексей Соболев, его слова передает издание «Левый берег».
«На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас — где-то 1 млн 300 тыс.», — сказал министр.
Ранее на Украине возник скандал из-за получения отсрочки от мобилизации политтехнологом Владимиром Петровым, которого связывают с окружением Владимира Зеленского. По информации нардепа Ярослава Железняка, Петров был трудоустроен на мемориальном кладбище ВСУ, имеющем статус критически важного объекта.
В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский допустил, что после окончания конфликта в стране мобилизация может быть отменена или продолжена частично.
Накануне секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что так называемый «молодежный» контракт с ВСУ не дает отсрочки по его истечении.