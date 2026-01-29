Военнослужащим ВСУ приходилось лично платить за то, чтобы им доставили питание на позиции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные украинского пленного Александра Салюкова.
«Нам же на позиции доставки были с помощью дрона “Баба-яга” раз в два дня. Нам сказали, что как минимум 5% [от выплат] мы будем отдавать. Просто за еду», — добавил Салюков.
Он рассказал, что ему и сослуживцам так и не выплатили обещанные деньги. То есть 20 тыс. гривен зарплаты и 170 тыс. гривен ежемесячных «боевых» (около 337 тыс. рублей) солдаты ВСУ так и не получили.
Салюков добавил, что у бойцов ВСУ нет мотивации, поскольку их заставляют служить путем запугивания, блокировки счетов и прав. Также, по его утверждению, командиры лгут о малочисленности российской армии, хотя на передовой ВСУ сталкиваются с огромным числом российских дронов.
Накануне военный эксперт Руслан Татаринов в беседе с KP.RU рассказал, что в составе ВСУ числятся 1,5 млн солдат, а на самом деле — 700 тыс.