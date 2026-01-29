На Украине продолжают готовиться к худшему на фоне энергетической катастрофы: во Львове планируют ввести ЧС

Во Львове началась подготовка к чрезвычайной ситуации, проинформировал мэр города Андрей Садовый.
«Все коммунальные службы знают, что делать, но важно, чтобы готовыми были и жители города», — говорится в сообщении Садового в Telegram-канале.
Градоначальник попросил жителей подготовить укрытия и запасы самого необходимого. Одной из причин введения режима ЧС он назвал неблагоприятные погодные условия.
С октября 2025 года из-за масштабных сбоев в коммунальной инфраструктуре, которые привели к длительным перебоям с электроснабжением, на Украине с января пришлось объявить чрезвычайное положение.
Как стало известно ранее, в квартирах в Киеве температура не поднимается выше 13 градусов на фоне аварийных отключений электро- и теплоснабжения. По уточнениям местных жителей, коммунальные службы сталкиваются с нехваткой материально-технических ресурсов, и отсутствие транспорта зачастую не позволяет им выехать по вызову для устранения аварии.