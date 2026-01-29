На Украине продолжают готовиться к худшему на фоне энергетической катастрофы: во Львове планируют ввести ЧС

Как стало известно ранее, в квартирах в Киеве температура не поднимается выше 13 градусов на фоне аварийных отключений электро- и теплоснабжения. По уточнениям местных жителей, коммунальные службы сталкиваются с нехваткой материально-технических ресурсов, и отсутствие транспорта зачастую не позволяет им выехать по вызову для устранения аварии.