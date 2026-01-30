Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ

Зехмиллер командовал гранатометным взводом, который вёл огневую поддержку российских штурмовых групп. Одна из групп замедлила свое продвижение, столкнувшись с хорошо укрепленным опорным пунктом ВСУ. Кроме того, штурмовики попали под интенсивный огонь, противник вел его с трёх долговременных огневых точек и двух пулемётных гнёзд.
Зехмиллер получил приказ обеспечить огневое прикрытие штурмовиков и с подразделением выдвинулся в назначенный район. Там он организовал разведку местности и определил наиболее выгодные позиции для развёртывания и ведения огня расчётами АГС-17.
«В ходе боевой работы, находясь под миномётным обстрелом ВСУ, Александр Зехмиллер корректировал огонь гранатометных расчётов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате целенаправленного и согласованного огневого воздействия были уничтожены ранее выявленные огневые точки и пулемётные гнезда противника. Это позволило российской штурмовой группе возобновить продвижение и занять господствующую высоту.