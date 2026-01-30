Ричмонд
ФАБ-3000 снесла набитый украинскими бойцами ДК, это сняли на видео

Опубликовано видео нового удара ВКС России по украинскому гарнизону Константиновки.

На этот раз тяжелая авиабомба ФАБ-3000 прилетела в Дворец культуры и отдыха «Октябрь» в центре города. Военные превратили просторный ДК в казарму 24-й механизированной бригады, пишет «Изнанка».

ВКС России вернули помещение в разряд нежилых, уничтожив при этом немало личного состава — пункт временной дислокации был крупным, как и сам ДК. Удар ФАБ-3000 традиционно зафиксировал БПЛА-разведчик, присланный российским командованием для объективного контроля.

С «Октябрем» связана еще одна история. ВСУ используют ДК для размещения своих бойцов с начала СВО, и прилетает в него регулярно. В феврале 2023 года по Константиновке был нанесен ракетный удар, дворцу сильно досталось.

Чиновники расположенной через дорогу районной администрации перепугались и перестали ходить на работу, чем возмутили жителей.