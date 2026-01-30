Трамп заявил, что в урегулировании на Украине достигнут значительный прогресс

«Как я уже сказал, Россия не будет стрелять в течение некоторого времени из-за ужасно холодной погоды. По этой причине мы спросили президента [России Владимира] Путина, могут ли они прекратить стрельбу на неделю. Они страдают от такой же холодной погоды, как и мы. На Украине и так гораздо холоднее, но сейчас там действительно сильные морозы», — заявил американский лидер. «И он (Путин — прим. ТАСС) согласился, — утверждал Трамп. — Мы очень ценим это».