Трамп заявил, что в урегулировании на Украине достигнут значительный прогресс

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе мирного урегулирования на Украине достигнут значительный прогресс.
На прошедшей церемонии подписания указа о расширении государственной помощи некоторым категориям американцев, борющихся с наркотической зависимостью, президент США похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа за его работу. «И сейчас он очень старается уладить ситуацию с Россией и Украиной, и полагаю, что в этом направлении достигнут значительный прогресс», — отметил Трамп.
«Как я уже сказал, Россия не будет стрелять в течение некоторого времени из-за ужасно холодной погоды. По этой причине мы спросили президента [России Владимира] Путина, могут ли они прекратить стрельбу на неделю. Они страдают от такой же холодной погоды, как и мы. На Украине и так гораздо холоднее, но сейчас там действительно сильные морозы», — заявил американский лидер. «И он (Путин — прим. ТАСС) согласился, — утверждал Трамп. — Мы очень ценим это».
Ранее Трамп сообщил, что лично попросил Путина на неделю приостановить удары по объектам в Киеве и других украинских городах из-за морозов. Как утверждал президент США, его российский коллега дал согласие на это.