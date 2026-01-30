Трампу задали вопрос о готовности России к урегулированию конфликта по Украине: что ответил президент США

Президенту США Дональду Трампу журналист задал вопрос о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер ушел от прямого ответа, но вместе с тем выразил уверенность в благоприятном исходе переговоров.
«Мы достигнем мира», — заявил Дональд Трамп.
Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков не стал исключать вероятность того, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине продлится не один день.
При этом американская сторона считает, что список спорных моментов в рамках урегулирования конфликта на Украине свелся к одному пункту. Государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что речь идет обсуждении вопроса, связанного с территориями.
По его словам, представители США не будут участвовать в новом раунде переговоров по урегулированию на Украине.