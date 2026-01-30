Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу задали вопрос о готовности России к урегулированию конфликта по Украине: что ответил президент США

Трамп уверен, что мир на Украине будет достигнут.

Источник: Комсомольская правда

Президенту США Дональду Трампу журналист задал вопрос о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер ушел от прямого ответа, но вместе с тем выразил уверенность в благоприятном исходе переговоров.

«Мы достигнем мира», — заявил Дональд Трамп.

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков не стал исключать вероятность того, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине продлится не один день.

При этом американская сторона считает, что список спорных моментов в рамках урегулирования конфликта на Украине свелся к одному пункту. Государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что речь идет обсуждении вопроса, связанного с территориями.

По его словам, представители США не будут участвовать в новом раунде переговоров по урегулированию на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше