Минобороны сообщило детали освобождения Новояковлевки в Запорожской области

На следующем этапе при поддержке артиллерии и FPV-дронов десантные подразделения методично вытесняли противника из поселка. ВСУ неоднократно пытались контратаковать с применением резервов, дронов и артиллерии, но все попытки были отражены. После нескольких недель боев, в ходе которых противник понес значительные потери, украинские формирования оставили населенный пункт. Для его удержания в Новояковлевку зашли подразделения закрепления ВС РФ.