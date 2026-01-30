Ричмонд
Минобороны сообщило детали освобождения Новояковлевки в Запорожской области

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство обороны России поделилось подробностями взятия под контроль населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области.

«Штурмовые подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады из состава группировки войск “Днепр” в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в ходе разведки была вскрыта система обороны противника. По выявленным целям — пунктам управления, ретрансляторам и средствам связи — операторы ударных беспилотников и артиллерия нанесли точные удары, нарушив управление подразделениями ВСУ. Десантники из Бурятии малыми штурмовыми группами скрытно подобрались к опорным пунктам противника на окраинах населенного пункта, ликвидировали весь находившийся там личный состав ВСУ и закрепились.

На следующем этапе при поддержке артиллерии и FPV-дронов десантные подразделения методично вытесняли противника из поселка. ВСУ неоднократно пытались контратаковать с применением резервов, дронов и артиллерии, но все попытки были отражены. После нескольких недель боев, в ходе которых противник понес значительные потери, украинские формирования оставили населенный пункт. Для его удержания в Новояковлевку зашли подразделения закрепления ВС РФ.

Об освобождении Новояковлевки в Минобороны РФ сообщили 27 января.