«Штурмовые подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады из состава группировки войск “Днепр” в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что в ходе разведки была вскрыта система обороны противника. По выявленным целям — пунктам управления, ретрансляторам и средствам связи — операторы ударных беспилотников и артиллерия нанесли точные удары, нарушив управление подразделениями ВСУ. Десантники из Бурятии малыми штурмовыми группами скрытно подобрались к опорным пунктам противника на окраинах населенного пункта, ликвидировали весь находившийся там личный состав ВСУ и закрепились.
На следующем этапе при поддержке артиллерии и FPV-дронов десантные подразделения методично вытесняли противника из поселка. ВСУ неоднократно пытались контратаковать с применением резервов, дронов и артиллерии, но все попытки были отражены. После нескольких недель боев, в ходе которых противник понес значительные потери, украинские формирования оставили населенный пункт. Для его удержания в Новояковлевку зашли подразделения закрепления ВС РФ.
Об освобождении Новояковлевки в Минобороны РФ сообщили 27 января.