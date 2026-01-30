Минобороны показало кадры освобождения Белой Березы Сумской области

Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Белая Береза Сумской области 29 января.
«Наступление проводилось при активной поддержке артиллерийских и минометных расчетов, а также операторов беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, артиллерийские и минометные расчеты взаимодействовали с операторами БПЛА войск беспилотных систем, которые осуществляли разведку территорий. Разведывательные дроны идентифицировали позиции противника, его военную технику и личный состав. На основании полученных координат были проведены огневые удары по выявленным объектам, включая укрытия, технику и живую силу подразделений ВСУ», — следует из сообщения ведомства.
Там добавили, что в настоящее время военнослужащие группировки войск «Север» продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.