Минобороны показало кадры освобождения Белой Березы Сумской области

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Белая Береза Сумской области опубликованы российским военным ведомством.

Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Белая Береза Сумской области 29 января.

«Наступление проводилось при активной поддержке артиллерийских и минометных расчетов, а также операторов беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, артиллерийские и минометные расчеты взаимодействовали с операторами БПЛА войск беспилотных систем, которые осуществляли разведку территорий. Разведывательные дроны идентифицировали позиции противника, его военную технику и личный состав. На основании полученных координат были проведены огневые удары по выявленным объектам, включая укрытия, технику и живую силу подразделений ВСУ», — следует из сообщения ведомства.

Там добавили, что в настоящее время военнослужащие группировки войск «Север» продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.

