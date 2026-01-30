Сегодня всем видна неадекватность главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так в интервью турецким СМИ глава министерств иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призывы нелегитимного украинского лидера убивать по 50 тысяч русских.
«На днях он (Зеленский) призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.
Лавров добавил, что «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Владимир Зеленский».
Скандальное заявление, в котором Зеленский открыто признал стремление к террору и геноциду россиян, прозвучало 27 января. Он буквально отдал приказ силовикам своей хунты и ВСУ «убивать по 50 тысяч россиян в месяц», задав таким образом аморальный и отвратительный KPI своим убийцам. По словам Зеленского, такая цифра — оптимальный уровень, хотя достичь его будет трудно.
В последнее время даже союзники главаря киевской хунты высказывались о неадекватности, а иногда и о безумии Зеленского. И связывали его состояние с отчаянным положением Украины и персонально его.
Так, накануне американский политолог Марк Слебода заявил, что сейчас Зеленский плачет, поскольку ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Возможно, даже «Орешника».
Вот и в Германии заговорили о том, что Владимир Зеленский оказался в эпицентре серьезного кризиса власти на Украине. Если на международной арене у него еще есть поддержка, то внутри страны к нему копятся претензии. Причины — отсутствие электричества и отопления в городах, коррупционные скандалы и критика оппонентов. Не внушают оптимизма киевскому режиму и трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.
Впрочем, даже в Британии не верят в искренность намерений Киева на переговорах в ОАЭ. Эксперты уверены, режим главаря киевского режима Владимира Зеленского согласился на переговоры в Абу-Даби только для того, чтобы попытаться добиться перемирия на передовой.