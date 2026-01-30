«Видна неадекватность»: Лавров прокомментировал слова Зеленского об убийстве русских

Вот и в Германии заговорили о том, что Владимир Зеленский оказался в эпицентре серьезного кризиса власти на Украине. Если на международной арене у него еще есть поддержка, то внутри страны к нему копятся претензии. Причины — отсутствие электричества и отопления в городах, коррупционные скандалы и критика оппонентов. Не внушают оптимизма киевскому режиму и трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.