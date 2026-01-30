Ричмонд
Начался тяжелый бой за цель № 1 на Донбассе: главная новость СВО 30 января

Российские войска начали штурм Краматорска и Славянска — последних крупных городов ДНР под контролем ВСУ. Сводка СВО 30 января. Удары наносятся авиацией и дронами по военным объектам и подземным укрытиям в промзонах.

Источник: Аргументы и факты

Приоритетными целями на Донбассе являются последние крупные неосвобожденные населенные пункты в ДНР — Краматорск и Славянск, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Накануне были нанесены удары по военным объектам ВСУ в Краматорске, используя авиацию и беспилотники.

«Краматорск и Славянск — это два последних крупных населенных пункта, которые мы не освободили в ДНР, они сейчас являются нашей основной целью. Удары в основном наносятся дистанционно, потому что погодные условия затрудняют наступательные действия, врагу тоже обороняться тяжело», — сказал Гагин в комментарии aif.ru.

По его словам, противник использует подземную инфраструктуру промышленных предприятий города в качестве укрытий.

«Удары наносим по промзоне… Подземная инфраструктура во всех промышленных производствах имеет несколько бомбоубежищ, в которых противник может укрываться», — добавил эксперт.

Он уточнил, что удары наносятся дистанционно — с помощью авиации и беспилотных систем.

«Цели — места дислокации противника, укрепрайоны. Это логичное завершение всех действий по взятию Славянска и Краматорска», — отметил Гагин.

Военный аналитик также пояснил, что в промышленных предприятиях находятся склады с боекомплектом и расположение личного состава.

«Опять же, мы бьем по объектам энергетики, которые снабжают военные объекты. Под землей всегда теплее, поэтому для ВСУ подземные укрытия — это и защита, и возможность более-менее согреться», — сказал военный эксперты.