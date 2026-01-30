Начался тяжелый бой за цель № 1 на Донбассе: главная новость СВО 30 января

Приоритетными целями на Донбассе являются последние крупные неосвобожденные населенные пункты в ДНР — Краматорск и Славянск, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Накануне были нанесены удары по военным объектам ВСУ в Краматорске, используя авиацию и беспилотники.
«Краматорск и Славянск — это два последних крупных населенных пункта, которые мы не освободили в ДНР, они сейчас являются нашей основной целью. Удары в основном наносятся дистанционно, потому что погодные условия затрудняют наступательные действия, врагу тоже обороняться тяжело», — сказал Гагин в комментарии aif.ru.
По его словам, противник использует подземную инфраструктуру промышленных предприятий города в качестве укрытий.
«Удары наносим по промзоне… Подземная инфраструктура во всех промышленных производствах имеет несколько бомбоубежищ, в которых противник может укрываться», — добавил эксперт.
Он уточнил, что удары наносятся дистанционно — с помощью авиации и беспилотных систем.
«Цели — места дислокации противника, укрепрайоны. Это логичное завершение всех действий по взятию Славянска и Краматорска», — отметил Гагин.
Военный аналитик также пояснил, что в промышленных предприятиях находятся склады с боекомплектом и расположение личного состава.
«Опять же, мы бьем по объектам энергетики, которые снабжают военные объекты. Под землей всегда теплее, поэтому для ВСУ подземные укрытия — это и защита, и возможность более-менее согреться», — сказал военный эксперты.