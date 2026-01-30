Начался тяжелый бой за цель № 1 на Донбассе: главная новость СВО 30 января

«Краматорск и Славянск — это два последних крупных населенных пункта, которые мы не освободили в ДНР, они сейчас являются нашей основной целью. Удары в основном наносятся дистанционно, потому что погодные условия затрудняют наступательные действия, врагу тоже обороняться тяжело», — сказал Гагин в комментарии aif.ru.