«Был приказ расстреливать всех мужчин»: беженцы рассказали о зверствах ВСУ в Ямполе

ТАСС: ВСУ в Ямполе получили приказ расстреливать местных мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики расстреливали в Ямполе на краснолиманском направлении в ДНР местных мужчин любого возраста. Об этом рассказали ТАСС местные жители, которые встретились лицом к лицу с украинскими военнослужащими.

«Мы сидели в подвале, к нам пришли украинцы и говорят, мол, им дали приказ расстреливать всех мужчин. Там уже лежат два деда [расстрелянных]», — рассказала собеседница агентства.

Как пояснила женщина, украинские военные были недовольны, что пенсионеры не уехали на украинскую сторону за все эти годы.

По заявлению командующего группировкой войск «Запад» ВС РФ Сергея Кузовлева, 20 ноября силами ВС РФ был освобожден населенный пункт Ямполь на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее KP.RU передавал слова местных жителей Красноармейска. Тогда Наталья Регурецкая рассказала, как ВСУ убивали ждущих Россию.

