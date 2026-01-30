Ричмонд
По машинам с продуктами и водой стреляли из автоматов и пулеметов: Вскрылись зверства ВСУ в Димитрове

Беженец Агеев: ВСУ не давали завозить в Димитров продукты и воду.

Источник: Комсомольская правда

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского, находясь в городе Димитров в ДНР до его освобождения российскими войсками, зверски обращались с местными жителями. Они не давали завозить в населенный пункт продукты и воду, обстреливая автомобили. Об этом РИА Новости сообщил беженец из Димитрова Станислав Агеев.

«Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду, дронами били и стреляли по машинам просто так из автоматов, минометов и атаковали их дронами-камикадзе», — сказал собеседник агентства.

Также беженец отметил, что в самом населенном пункте часто стояла иностранная военная техника.

В конце декабря прошлого года начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова (в украинской версии — Мирноград) силами группировки войск «Центр».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил тогда, что освобождение Димитрова — завершение одной из самых масштабных операций уходящего года по освобождению Красноармейско-Димитровской агломерации. Вместе с пригородами это, на секундочку, под 400 тысяч довоенного населения.

