Над Крымом за ночь сбили пять украинских беспилотников

Над Республикой Крым в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 18 БПЛА. Семь беспилотников сбили над территорией Брянской области, два — над Ростовской областью, два — над акваторией Черного моря, по одному — над Астраханской и Курской областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение двое раненных при атаке ВСУ на село Хорлы в Херсонской области — ребенок и взрослый.

