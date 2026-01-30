Силы ПВО за ночь уничтожили 18 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении российского военного ведомства, опубликованном в Telegram.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 7 дронов. Кроме того, пять дронов уничтожили над территорией Республики Крым, по два над акваторией Черного моря и над территорией Ростовской области, а также по одному над Астраханской и Курской областями.
Напомним, в минувшую среду, 28 января, в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за сутки сбили 175 украинских дронов самолетного типа.