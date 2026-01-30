Силы ПВО за ночь уничтожили 18 дронов ВСУ над регионами России

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 7 дронов. Кроме того, пять дронов уничтожили над территорией Республики Крым, по два над акваторией Черного моря и над территорией Ростовской области, а также по одному над Астраханской и Курской областями.