Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

