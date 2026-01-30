Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
