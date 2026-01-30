Уитакер заявил о приближении к урегулированию конфликта на Украине

Стороны, работающие над мирным соглашением по Украине, все ближе и ближе подходят к урегулированию. Такое заявление сделал постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.
«Мы все ближе и ближе по мере того, как прорабатываем очень технические и сложные вопросы», — сказал он в интервью Fox News.
По его словам, наиболее важным в переговорах по украинскому урегулированию является вопрос территории.
«Так что мы знаем, что нам нужно разработать план по решению этой последней части. И, я думаю, мы близки, как никогда», — отметил он.
Ранее секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил начало контактов сторон на экспертном уровне. Представитель Кремля назвал переговоры в ОАЭ тонкими и очень сложными.