Уитакер заявил о приближении к урегулированию конфликта на Украине

Уитакер назвал наиболее сложный в переговорах по украинскому урегулированию вопрос.

Источник: Комсомольская правда

Стороны, работающие над мирным соглашением по Украине, все ближе и ближе подходят к урегулированию. Такое заявление сделал постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы все ближе и ближе по мере того, как прорабатываем очень технические и сложные вопросы», — сказал он в интервью Fox News.

По его словам, наиболее важным в переговорах по украинскому урегулированию является вопрос территории.

«Так что мы знаем, что нам нужно разработать план по решению этой последней части. И, я думаю, мы близки, как никогда», — отметил он.

Ранее секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил начало контактов сторон на экспертном уровне. Представитель Кремля назвал переговоры в ОАЭ тонкими и очень сложными.

