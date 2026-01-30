Башкирия увеличит объем поставок БПЛА на СВО на 50%

Сегодня в своем Послании Государственному собранию республики Радий Хабиров отдельно остановился на теме развития систем радиоэлектронной борьбы, обнаружения и подавления. Он отметил, что главной задачей остаётся разработка и производство FPV-дронов, дронов разведки и перехватчиков.
«Башкортостан стал одним из центров компетенций по беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбе. Вошел в первую тройку рейтинга “дронофикации” регионов. Наши уникальные предприятия первыми в России запустили массовый выпуск FPV-дронов и электродвигателей для беспилотников.
По поручению президента мы ведём разработку и производство гражданских и военных дронов всех классов. Тяжелый дрон, который наши инженеры назвали «Кыш Бабай», прошел летные испытания и сегодня помогает нашим бойцам. Благодарю за координацию этой работы президента нашей Торгово-промышленной палаты Тимура Артуровича Хакимова.
Всего в зону СВО за два последних года отправлено более 10 тысяч дронов. В этом году мы планируем открыть региональный Научно-производственный центр, чтобы объединить более 20 компаний-резидентов, кратно нарастить выпуск беспилотников и их компонентов. Даю поручение увеличить с 1 апреля объем поставок БПЛА на 50%", — сказал руководитель республики.
Глава региона отдельно поблагодарил тех, кто сегодня «кует наш щит и меч», обеспечивает технологическое превосходство. Это инженеры, конструкторы оборонных предприятий «Ростеха», таких как ОДК-УМПО.
«С начала СВО мы видим настоящие народные инициативы, как говорят, “снизу”, по зову сердца. За это время у нас появились народные умельцы, так называемые “кулибины”, которые особенно на первых порах помогли нашим инженерам создавать лучшие разработки. Вы не просто выпускаете технику. Вы спасаете жизни наших ребят. Делаете ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Скажу, что наши операторы БПЛА на передовой творят чудеса. Боец с позывным «Африка» из Башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова уничтожил более 200 целей. И удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики", — рассказал Радий Хабиров.
Глава региона напомнил, что Министерство обороны создаёт новый род войск — войска беспилотных систем. Уже объявлен соответствующий набор.
«В нашей республике есть достаточное число подготовленных специалистов в этой сфере. Знаю, что десятки молодых добровольцев приняли решение применить свои компетенции и внести свой вклад в Победу. Это настоящая мужская работа. Наш Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского даст ребятам востребованную на фронте специальность и достойную работу в мирной жизни», — сказал Радий Хабиров.