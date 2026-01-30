В Башкирии вернули льготу по лечению участников СВО в санаториях.

«Насколько я знаю, действие одной из мер поддержки в части санаторно-курортного лечения из-за бюджетных ограничений средств было приостановлено. В частности, льготное проживание в санаториях родственников участников СВО. Считаю, это решение неуместным. Это не рядовая статья расходов, а наш долг перед воинами и их близкими. Прошу правительство республики определить источники финансирования и восстановить эту поддержку в полном объеме. Также санатории оказывают помощь нашим бойцам поставкой бутилированной питьевой воды, отправкой гуманитарных конвоев. Спасибо вам, дорогие коллеги, что не остаётесь в стороне, подходите к своей работе не формально и с полной отдачей», — сказал Радий Хабиров.