Часть механизированного батальона 110-й бригады ВСУ дезертировала из Покровского Днепропетровской области. В России подтвердили главную проблему киевского режима: ВСУ уже не могут перекрывать потери военных. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что ВСУшники оставляют огромные дыры в обороне на линии боевого соприкосновения, без прикрытия остался участок длиной около двух километров.