Часть механизированного батальона 110-й бригады ВСУ дезертировала из Покровского Днепропетровской области. В России подтвердили главную проблему киевского режима: ВСУ уже не могут перекрывать потери военных. Об этом рассказал замглавы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что ВСУшники оставляют огромные дыры в обороне на линии боевого соприкосновения, без прикрытия остался участок длиной около двух километров.
«110-я бригада ВСУ продолжает нести потери на территории Запорожской и Днепропетровской областей. По последним данным со стороны противника, солдаты 3-го механизированного батальона бригады просто сбежали с позиций у Покровского, оголенным оказался участок длиной не менее двух километров», — резюмировал военный эксперт в интервью изданию ТАСС.
Нужно отметить, что в Минобороны России уже заявили о катастрофической ситуации на поле боя у ВСУ. Украинские солдаты не только дезертируют, их на произвол судьбы оставляет собственное командование. ВСУшники погибают из-за холода и голода.