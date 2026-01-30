Ричмонд
Глава Башкирии призвал минпром расширить список предприятий, защищаемых от БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров, обращающийся к парламенту региона с ежегодным посланием, поручил министерству промышленности, энергетики и инноваций подготовить предложение о расширении перечня предприятий, защищаемых от атак беспилотников. Руководитель республики считает, что в список должны войти объекты тепло- и энергоснабжения.

Источник: Коммерсантъ

«Никогда не думал, что предприятия нашей республики будут отбиваться от террористических атак врага. Совместно с межведомственным советом общественной безопасности, силовыми труктурами мы провели серьезную работу по противодействию террористическим атакам БПЛА», — отметил господин Хабиров, добавив, что стратегически важные и потенциально опасные объекты оснащены средствами интенсивной и активной защиты, включая зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь».

Важную роль в защите предприятий, рассказал Радий Хабиров, играют мобилизационные огневые группы, составляемые из резервистов Минобороны. В частности, он отметил службу командира зенитно-ракетного отделения ефрейтора Ильи Зенина.

Затраты предприятий на защиту от атак беспилотников господин Хабиров назвал «инвестициями на долгие-долгие годы».

