Военным передали автомобили, конфискованные у жителей Челябинской области

«Приставы Правобережного района Магнитогорска исполнили решения суда об изъятии и обращении в собственность государства четырех автомобилей, на которых их владельцы совершили преступления, предусмотренные частью 1 статьи 264.1 УК РФ», — сообщили в региональном ГУФСС.
В разряд пешеходов перешли трое мужчин 35, 40 и 50 лет и 55-летняя женщина. Первому принадлежал Ford Focus, мужчины постарше обладали BMW X5 и Nissan X-Trail.
Каждому нарушителю было назначено наказание в виде обязательных работ на срок от 240 до 300 часов и лишение прав на два с половиной года. Что касается принадлежащих им автомобилей, то все они были изъяты и переданы в собственность государства.
«В соответствии с установленным порядком автомобили переданы в министерство обороны Российской Федерации. Первые в 2026 году исполнительные производства о конфискации транспортных средств окончены», — отмечается в комментарии.