Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Тренировочные мероприятия запланированы с 14:00 до 16:00.
«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.
При проведении учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.
Кроме того, запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.