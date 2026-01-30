Ричмонд
«Грады» уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском. Видео

Расчеты РСЗО «Град» 27-й гвардейской бригады группировки «Запад» нанесли массированный удар по опорным пунктам ВСУ в Купянском районе. Кадры боевой работы публикует пресс-служба Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанесли массированный удар по позициям противника в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Целью атаки стали замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ. Разведданные о крупном скоплении живой силы противника были получены от операторов беспилотников, которые зафиксировали момент ротации личного состава и подвоза боеприпасов на позиции.

После получения координат расчеты РСЗО «Град» оперативно выдвинулись на огневой рубеж. Артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по цели, накрыв укрепления и резервы украинских формирований.