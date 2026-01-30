«Грады» уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском. Видео

Артиллеристы 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанесли массированный удар по позициям противника в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Целью атаки стали замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ. Разведданные о крупном скоплении живой силы противника были получены от операторов беспилотников, которые зафиксировали момент ротации личного состава и подвоза боеприпасов на позиции.
После получения координат расчеты РСЗО «Град» оперативно выдвинулись на огневой рубеж. Артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по цели, накрыв укрепления и резервы украинских формирований.