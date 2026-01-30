В Курской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали два человека

Губернатор добавил, что всего в период с 09:00 мск 29 января до 07:00 мск 30 января над территорией Курской области было сбито восемь украинских беспилотников различных типов. ВСУ девять раз применили артиллерию по отселенным районам. Также четыре раза беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию региона.