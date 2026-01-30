Ричмонд
В Курской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали два человека

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи FPV-дронов за минувшие сутки атаковали территорию дома в приграничном Рыльском районе Курской области, ранены два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Бегоща Рыльского района два FPV-дрона атаковали территорию дома. В результате удара ранены два человека: у 97-летней женщины контузия, у 67-летнего мужчины осколочные ранения груди и ноги. Они доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор добавил, что всего в период с 09:00 мск 29 января до 07:00 мск 30 января над территорией Курской области было сбито восемь украинских беспилотников различных типов. ВСУ девять раз применили артиллерию по отселенным районам. Также четыре раза беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию региона.

Хинштейн отметил, что разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

