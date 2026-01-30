Марочко: Окруженные у Красного Лимана боевики ВСУ сдаются в плен военным РФ

Окруженные у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике боевики ВСУ сдаются в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что бойцы Вооруженных сил России взяли в охват ряд позиций противника. Эти позиции боевики ВСУ обустроили у населенного пункта Диброва.
«В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана, сдаются в плен», — сказал он.
В целом же, добавил Марочко, украинская армия пытается сдержать наступление российских войск у Красного Лимана на широком участке передовой. Стало известно об ожесточенных боях севернее и южнее населенного пункта.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что жители Красного Лимана в ДНР оказались заложниками боевиков ВСУ. Мирные граждане испытывают проблемы с водой и едой. В это время боевики грабят город.
Также стало известно, что вооружённые силы Украины начали возводить новые фортификационные сооружения в районе Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой народной республике. Кроме того, украинские военные усиливают старые оборонительные рубежи и минируют территорию, пытаясь удержать город.
Ранее генерал армии Валерий Герасимов сообщил об успехах российской армии в январе 2026 года. Начальник генштаба заявил, что всего за три недели нового года бойцы ВС РФ уже освободили 17 населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль российских войск перешло более 500 квадратных километров территории. Российская армия наступает практически на всех направлениях.
