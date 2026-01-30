Марочко: Окруженные у Красного Лимана боевики ВСУ сдаются в плен военным РФ

Ранее генерал армии Валерий Герасимов сообщил об успехах российской армии в январе 2026 года. Начальник генштаба заявил, что всего за три недели нового года бойцы ВС РФ уже освободили 17 населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль российских войск перешло более 500 квадратных километров территории. Российская армия наступает практически на всех направлениях.