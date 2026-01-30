SHOT: украинских криминальных авторитетов заставляют спонсировать ВСУ

Наиболее активно такая схема применяется в Одессе и Днепропетровске. С 2022 года в этих регионах участились задержания влиятельных фигур криминала за организацию преступных «сходок». Отмечается также и громкий эпизод с задержанием в Киеве вора в законе Сергея Олейника по кличке Умка, которого называют связанным с СБУ.