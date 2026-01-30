Ричмонд
SHOT: украинских криминальных авторитетов заставляют спонсировать ВСУ

Служба безопасности Украины обложила данью руководителей криминального мира, оставшихся в стране. По информации SHOT, воров в законе и «смотрящих» заставляют спонсировать ВСУ под угрозой новых уголовных дел.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Служба безопасности Украины принуждает представителей криминального мира финансировать нужды армии под угрозой новых тюремных сроков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, с начала СВО украинские спецслужбы ужесточили контроль за авторитетами, оставшимися в стране. Спецслужбы якобы предлагают им сделку: регулярные донаты на содержание ВСУ в обмен на свободу. Тем, кто отказывается сотрудничать, обещают инициировать новые уголовные дела.

Наиболее активно такая схема применяется в Одессе и Днепропетровске. С 2022 года в этих регионах участились задержания влиятельных фигур криминала за организацию преступных «сходок». Отмечается также и громкий эпизод с задержанием в Киеве вора в законе Сергея Олейника по кличке Умка, которого называют связанным с СБУ.

SHOT ссылается на документы, полученные хакерами из группы EYE OF SAURON из базы Национальной полиции Украины. Согласно этим данным, в списках лиц, вынужденных спонсировать ВСУ, значатся «смотрящие» за городами и так называемые «положенцы».