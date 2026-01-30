Военкор Коц оценил условия паузы в ударах по энергетике

После того, как была установлена недельная пауза в ударах по энергетике, военкор KP.RU Александр Коц изучил боевые сводки за сутки и оценил условия приостановки ударов. Об этом репортер написал в Telegram-канале.
Так, Вооруженные силы России нанесли удар по промобъекту в Васильковке, о взрывах в городе Запорожье сообщали местные паблики. Планово уничтожались цели в в Славянско-Краматорской агломерации.
ВСУ, в свою очередь, предприняли атаку на российские регионы, используя 18 дронов. Не обошлось без пострадавших — ранение получила мирная жительница Брянской области.
Как отметил военкор, к утру 30 января стало ясно, что «морозное перемирие» вряд ли касается целей, не имеющих отношения к энергетике. А вот ударов по энергетике с обеих сторон не зафиксировано.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по энергетике Украины. Российский лидер, добавил Трамп, «любезно согласился». Официальных комментариев из Москвы пока не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Урок в прицеле снайпера: Спецкор «Комсомолки» побывала в героической школе самого опасного района Донецка.