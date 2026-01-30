Ричмонд
Дроны уничтожили два локомотива и редкую машину ПВО

Центр беспилотных систем «Рубикон» опубликовал подборку ударов БПЛА БМ-35 и «Молния-2» по транспорту врага в Днепропетровской и Харьковской областях.

БМ-35 «Италмас» — младший брат «Герани» с 40-килограммовым зарядом. «Молния-2» — двухмоторный беспилотный самолет с размахом крыла 1,5 метра и полезной нагрузкой до 6 кг.

Оба дрона оснащаются системой спутниковой связи Starlink и благодаря ей могут работать в FPV-режиме на максимальной паспортной дальности, в радиусе 200 километров от точки запуска.

В ролике «Рубикона» беспилотники в основном уничтожают автотранспорт и легкую бронетехнику на дистанции до 100 километров. Но есть и кадры двух ударов по железнодорожной логистике.

У села Олефировка Днепропетровской области дрон поразил двойной локомотив (02:22), у села Николаевка (04:15) — одиночный.

Еще из интересного: на окраине Богуслава «Италмас», пролетев 68 километров, уничтожил автотрейлер вместе с ехавшим на нем гусеничным БТР M113. У поселка имени Горького под Харьковом «Молния-2» подбила тягач с двумя украинскими броневиками, дистанция поражения составила 50 км.

У села Железнодорожное под удар БПЛА попала редкая советская бронемашина, мобильный пункт управления и разведки ПВО «Овод» на базе МТ-ЛБ.

Ранее «Рубикон» отчитался об уничтожении учебного истребителя F-16 на авиабазе ВСУ в Кировоградской области.

