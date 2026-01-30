«По собранным и верифицированным нами данным, за 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что соответственно более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года. А с февраля 2022 года этот показатель уже перевалил за 360 тысяч прилетов по жилым домам, школам, больницам и инфраструктуре», — сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам
