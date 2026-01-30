Ричмонд
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году выпустили по российским гражданским объектам более 130 тысяч боеприпасов, с 2022 года этот показатель перевалил за 360 тысяч прилетов, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

«По собранным и верифицированным нами данным, за 2025 год украинские вооруженные формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 130 627 боеприпасов, что соответственно более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года. А с февраля 2022 года этот показатель уже перевалил за 360 тысяч прилетов по жилым домам, школам, больницам и инфраструктуре», — сказал Мирошник на брифинге в пятницу.