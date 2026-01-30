Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простятся с погибшим молодым разведчиком

Парень погиб при исполнении воинского долга.

Источник: РИА "Новости"

В администрации Знаменского района Омской области сообщили о прощании с местным жителем Антоном Палешевым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО 17 мая 2025 года. Ему было 20 лет.

Антон Палешев родился в селе Знаменское в 2005 году. В 2024-м во время срочной службы заключил контракт. Проходил службу по контракту в звании гвардии младший сержант на должности разведчик — гранатометчик разведывательного взвода разведывательной роты.

«Антон навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины. Он всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности воинской присяге, беззаветного служения России», — говорится в сообщении районной администрации.

Прощание с погибшим пройдет в поселке Усть-Шиш у мемориала воинам-землякам в субботу, 31 января 2026 года. Митинг начнется в 12:30.