В Омской области простятся с погибшим молодым разведчиком

В администрации Знаменского района Омской области сообщили о прощании с местным жителем Антоном Палешевым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО 17 мая 2025 года. Ему было 20 лет.
Антон Палешев родился в селе Знаменское в 2005 году. В 2024-м во время срочной службы заключил контракт. Проходил службу по контракту в звании гвардии младший сержант на должности разведчик — гранатометчик разведывательного взвода разведывательной роты.
«Антон навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины. Он всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности воинской присяге, беззаветного служения России», — говорится в сообщении районной администрации.
Прощание с погибшим пройдет в поселке Усть-Шиш у мемориала воинам-землякам в субботу, 31 января 2026 года. Митинг начнется в 12:30.