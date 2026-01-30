Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Видео

Экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы опубликовал телеканал «Звезда».
Замаскированная позиция противника была обнаружена разведкой, после чего летчики нанесли точный удар авиационными ракетами. В результате атаки объект вместе с оборудованием для управления дронами был полностью уничтожен.
Чтобы обезопасить машину от возможного огня средств ПВО, сразу после пуска ракет вертолетчики выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.
После успешного выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.