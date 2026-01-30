Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Видео

Вертолет группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. После пуска ракет экипаж выполнил защитный маневр с отстрелом тепловых ловушек и благополучно вернулся на базу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы опубликовал телеканал «Звезда».

Замаскированная позиция противника была обнаружена разведкой, после чего летчики нанесли точный удар авиационными ракетами. В результате атаки объект вместе с оборудованием для управления дронами был полностью уничтожен.

Чтобы обезопасить машину от возможного огня средств ПВО, сразу после пуска ракет вертолетчики выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.

После успешного выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.