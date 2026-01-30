«За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1 020 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств», — сообщили в военном ведомстве.
ВСУ за неделю потеряли более 1 020 военных от действий Южной группировки
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за минувшую неделю составили более 1 020 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом сообщили в Минобороны России.