Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за неделю нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 1,3 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 24 по 30 января.

В МО РФ напомнили, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Купянск-Узловой в Харьковской области.

«Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов», — добавили в ведомстве.