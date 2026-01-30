Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 24 по 30 января.
В МО РФ напомнили, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Купянск-Узловой в Харьковской области.
«Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов», — добавили в ведомстве.