ВС РФ за неделю поразили три украинские боевые машины РСЗО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские войска поразили за неделю три боевые машины РСЗО, в том числе пусковую установку ВСУ системы MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США», — сказали в министерстве.

