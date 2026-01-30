«За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США», — сказали в министерстве.
ВС РФ за неделю поразили три украинские боевые машины РСЗО
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские войска поразили за неделю три боевые машины РСЗО, в том числе пусковую установку ВСУ системы MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.