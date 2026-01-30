Средства ПВО РФ сбили за неделю 822 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 46 снарядов системы HIMARS и 822 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информировали в ведомстве.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 634 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 404 танка и других боевых бронированных машин, 1653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 952 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 186 единиц специальной военной автомобильной техники.