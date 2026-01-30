Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО за неделю

ВС России уничтожили 3 боевые машины РСЗО, в том числе пусковую установку MLRS.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

«За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше