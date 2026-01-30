ВС России уничтожили три боевые машины РСЗО за неделю

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
