ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий «Севера» за неделю

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 950 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Север” освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 950 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.