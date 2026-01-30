ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий «Севера» за неделю

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 950 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.