В Херсонской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека

«В Великих Копанях при атаке беспилотника на легковой автомобиль ранен мужчина 1962 года рождения. Помощь оказана на месте. В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с дрона пострадал мужчина 1952 года рождения. Госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ. Помимо этого, в Новой Каховке повреждены автомобиль и нежилое здание», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Кардашинку, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Саги. Ударам БПЛА подверглись Алешки, Великие Копани, Голая Пристань, Заплава, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Каховка, Подлесное, Подстепное, Раденск, Старая Збурьевка и Счастливое.