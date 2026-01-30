Ричмонд
В Херсонской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека

ГЕНИЧЕСК, 30 января. /ТАСС/. В результате атак дронов ВСУ в Херсонской области два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«В Великих Копанях при атаке беспилотника на легковой автомобиль ранен мужчина 1962 года рождения. Помощь оказана на месте. В Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с дрона пострадал мужчина 1952 года рождения. Госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ. Помимо этого, в Новой Каховке повреждены автомобиль и нежилое здание», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Кардашинку, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Саги. Ударам БПЛА подверглись Алешки, Великие Копани, Голая Пристань, Заплава, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Каховка, Подлесное, Подстепное, Раденск, Старая Збурьевка и Счастливое.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
